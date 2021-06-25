Son dakika haberleri | Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası kararı kınandı

Edinilen son dakika haberine göre Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı verilmesini protesto etti.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı verilmesini protesto etti.

Mardin'de 54 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında bulunun Kudüs Çadırında bir araya geldi.

Platform adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer, 2013 yılında Mısır'ın seçimle gelmiş iktidarına karşı askeri darbe yapıldığını anımsattı.

Darbenin üstünden 8 yıl geçmesine rağmen onlarca kişinin idam edilerek şehit edildiğini kaydeden Değer, şöyle devam etti:

"İdam cezası onanan 12 kardeşimiz, yıllarca ellerinden alınan özgürlüklerinin yanında şimdi de canlarından olmanın kıyısındalar. Barışçıl protesto yapan siviller aleyhine verilen haksız, hukuksuz ve vicdansız kararları şiddetle kınıyoruz. Despotik, zalim ve alçak darbecileri mazlum Mısır halkına karşı giriştikleri bu zulümleri sebebiyle lanetliyoruz. İdam kararları ve bu kararların infaz edilmesi Mısır'daki vahşetin tescilidir. Yargı önünde hesap vermesi gereken mazlum Mısır halkı değil, darbeci cuntacılardır. Haklı olanları cezalar susturamaz, darbeciler gerçekleri örtemez. Mısır halkının izzetli duruşunu ve iradesi idam cezaları ile teslim alınamaz. Milletin seçtiklerini darbeciler yargılayamaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar