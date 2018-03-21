Mısır'da Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın posterlerinden detaylar Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın basın toplantısı için gelmesi Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın konuşması Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın posterlerinden detaylar
Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın basın toplantısı için gelmesi
Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın konuşması
Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın posterlerinin asılması Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında seçim programını anlattı. Mısır'da 26-28 Mart tarihlerinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ve Musa Mustafa Musa olmak üzere iki aday yarışacak.