Mısır'da Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru

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Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın posterlerinden detaylar

Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın basın toplantısı için gelmesi

Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın konuşması

Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa'nın posterlerinin asılması Mısır cumhurbaşkanlığı adaylarından Musa Mustafa Musa, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında seçim programını anlattı. Mısır'da 26-28 Mart tarihlerinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ve Musa Mustafa Musa olmak üzere iki aday yarışacak.