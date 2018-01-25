Mısır'da Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru

Mısır yönetimi, ABD'nin Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'in, "ülkedeki mevcut rejimin siyasi faaliyetleri bastırdığı" yönündeki açıklamalarını "asılsız iddialar" olarak nitelendirdi.

McCain'in 25 Ocak devriminin yıl dönümü münasebetiyle yaptığı ve "Abdulfettah es- Sisi rejimini, siyasi faaliyetleri ve insan haklarını bastırma, cumhurbaşkanlığı adaylarını gözaltına almakla" suçladığı açıklamalarına Mısır Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'daki durum ve siyasi süreçle ilgili asılsız iddialar ve keyfi suçlamalar barındıran söz konusu açıklamaların içerik ve şekil olarak reddedildiği" belirtildi.

Mısır'ın demokrasi ve insan hakları ilkelerinin yüceltilmesi konusunda attığı önemli adımlar ile ekonomik ve sosyal başarılarının görmezden gelinmesinden üzüntü duyulduğuna değinilen açıklamada, McCain, Mısır'ın güvenlik ve istikrarını tehdit etmekle suçlandı.

McCain yaptığı açıklamada, Sisi'nin muhaliflere yönelik uyguladığı baskılar ile mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerde aday olanların gözaltına alınmasını kınamış, bu şartlarda adil ve hür seçim yapılamayacağını ifade etmişti.

John McCain, tüm adayların eşit imkanlara sahip olması gerektiğini ancak aksine seçim yarışından çekilmeye zorlandıklarını vurgulamıştı.

Mısır ordusu önceki gün Sami Anan hakkında, cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ile ilgili işlediği yasal usulsüzlüklerden dolayı soruşturma başlatılacağını duyurmuş, askeri soruşturma makamları da bununla ilgili yayın yasağı getirmişti.

Eski Genelkurmay Başkanı'nın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü Mahmud Rifat ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Anan'ın gözaltına alındığını" duyurmuştu.

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemel adaylarından avukat Halid Ali de seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.