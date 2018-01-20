Mısır'da Cumhurbaşkanı Seçimine Doğru

Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Sami Annan, cumhurbaşkanı seçiminde aday olacağını resmen açıkladı.

Annan, seçim kampanyasına ilişkin web sitesinde yayımlanan konuşmasında, mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminde aday olacağını duyurdu. Annan, "Mısır devletini kurtarmak için bu adımı attığını" ifade etti.

Annan'ın kurduğu Mısır Demokratik Arap Partisinin genel sekreteri Sami Belah daha önce yaptığı açıklamada, Sami Annan'ın Yüksek Kurul tarafından partinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de dün cumhurbaşkanlığı görevi için yeniden aday olacağını duyurmuştu.

Sami Annan

Mısır'ın Dekahliye kentinde Şubat 1948'de dünyaya gelen Sami Annan, 1967'de hava savunma fakültesinden mezun olduktan sonra orduda önemli görevlerde bulundu.

1967 ve 1973'te İsrail'e karşı yapılan savaşlara katılan Annan, orduda yükselerek önce Hava Kuvvetleri Komutanı, daha sonra 2005'te Hüsnü Mübarek döneminde Genelkurmay Başkanı oldu.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 2012 yılında Annan ile dönemin Savunma Bakanı Hüseyin Tantavi'yi görevden almıştı.

Annan, 2014 yılındaki seçimlere aday olma niyetini açıkladıktan sonra bu kararından vazgeçtiğini ifade etmişti.