Mısır'da cips fabrikasında yangın
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Mısır'da cips fabrikasında yangın

Mısır'da cips fabrikasında yangın çıktı.

Mısır'da cips fabrikasında yangın
26.07.2020 22:57 | Son Güncelleme: 26.07.2020 23:01

Mısır'da cips fabrikasında yangın çıktı.

Mısır'ın Gize kentindeki 6 Ekim ilçesinde bulunan cips fabrikasında yangın çıktı. Sivil Koruma İdaresi Müdürü Tümgeneral Hesham Sadeq, yaptığı açıklamada fabrikanın hızlı bir şekilde tahliye edildiğini ifade ederken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıkladı. Sadeq, 30 itfaiye aracı ve 150 itfaiyecinin yangına müdahale ederek, söndürdüğünü aktardı. Tümgeneral, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA

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