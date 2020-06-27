Mısır'da camiler açıldı Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 ay süre kapalı kalan Mısır'daki camiler yeniden ibadete açıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 ay süre kapalı kalan Mısır'daki camiler yeniden ibadete açıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 ay süre kapalı kalan Mısır'daki camiler yeniden ibadete açıldı. Ülke genelinde cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı kılındı. Camilere akın eden vatandaşlar, 3 ay sonra ilk sabah namazını kıldı. Vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak namazı kıldı. Camilerin namazdan önce görevliler tarafından dezenfekte edildiği belirtildi. Öte yandan Mısır hükümeti, geçen hafta Cuma namazı dışında tüm namazlar için camilerin bugünden itibaren açılmasına karar vermişti. Mısır'da bugüne kadar Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 620'ye yükselirken, toplam vaka sayısı 62 bin 755'e ulaştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA