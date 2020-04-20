Mısır'da bulunan 164 Türk vatandaşı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türk Hava Yollarına...
Mısır'da bulunan 164 Türk vatandaşı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye'ye getirildi.
20.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:19
Mısır'da bulunan 164 Türk vatandaşı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanına getirilen vatandaşlar buradan otobüslerle 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Yurduna gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA