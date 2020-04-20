Mısır'da bulunan 164 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Mısır'da bulunan 164 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi İSTANBUL(İHA)- Mısır'da bulunan 164 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye'ye getirildi.
20.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:28
Mısır'da bulunan 164 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi İSTANBUL(İHA)- Mısır'da bulunan 164 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanına getirilen vatandaşlar buradan otobüslerle 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Yurduna gönderildi.
Kaynak: İHA