Mısır'da bir müzeyi dolduracak kadar antik heykel ve mumya keşfedildi
Haberler » Dünya » Mısır'da bir müzeyi dolduracak kadar antik heykel ve mumya keşfedildi - Haber

Mısır'da bir müzeyi dolduracak kadar antik heykel ve mumya keşfedildi

Mısır'ın piramitleriyle ünlü kenti Gize kenti yakınlarında yapılan kazılarda 75 hayvan heykeli ile hayvan mumyaları keşfedildi.Üzeri hiyerogliflerle dolu ahşap ve bronze heykellerin Antik Mısır döneminin 26'ncı Hanedanı'na ait olduğu sanılıyor.

24.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:24
Mısır'da bir müzeyi dolduracak kadar antik heykel ve mumya keşfedildi

Mısır'ın piramitleriyle ünlü Gize kenti yakınlarında yapılan kazılarda 75 hayvan heykeli ile hayvan mumyaları keşfedildi.


Üzeri hiyerogliflerle dolu ahşap ve bronz heykellerin Antik Mısır döneminin 26'ncı Hanedanı'na ait olduğu sanılıyor. VII. yüzyıldan kalma eserler, kural koyucu olarak bilinen Mısır tanrısı Osiris, savaş ve yıkımın tanrıçası Sekhmet ve yaratılışın tanrısı Ptah'ı tasvir ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et