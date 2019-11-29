Mısır'da bir avukat ve gazetecilere gözaltı

29.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:07

Mısır'ın bir avukat ve 2 gazeteci terör grubuyla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.



Mısır'ın Kahire şehrinde, bir terör grubu ile bağlantısı olduğu ifade edilen bir avukat ile 2 gazeteci gözaltına alındı. Mısır polisi, avukat ve serbest muhabir olarak görev yapan gazeteci çifti, oturdukları bir kafeye baskın gerçekleştirerek polis merkezine getirdi. Baskın sırasında polis tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilen avukat ve gazetecilerin 15 gün boyunca gözaltına tutulacağı bildirildi.



Gazetecilerin Avukatı Nabih EL Janadi açıklamasında, gazetecilerin ve avukatın terörist bir gruba bağlantısı bulunmak ve yanlış bilgiler yayınlamakla suçladıklarını söyledi.



Uluslararası Af Örgütü, Pazar günü yaptığı açıklamasında Mısır hükümetine gazetecilerin meşru çalışmalarını yerine getirdikleri için cezalandırılmaması çağrısında bulunmuştu.



Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mısırlı yetkililere seslenerek yetkililere basın özgürlüğüne saygı duymaya çağırdı. - KAHİRE

Kaynak: İHA