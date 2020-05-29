- Mısır'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
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- Mısır'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

- Mısır'da bıçaklı saldırı: 3 ölü Mısır'da bir baba, oğlu ve 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

29.05.2020 23:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:35

- Mısır'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

KAHİRE - Mısır'da bir baba, oğlu ve 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Mısır'ın Zagazig kentinde bulunan Faroug Caddesi'nde acımasız baba oğlunu ve yolda yürüyen 1'i kadın 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Görgü tanıkları, acımasız babanın saldırıdan önce çığlıklar attığını ifade etti. Görgü tanıkları, çevrede bulunan vatandaşların şahsı yakalamaya çalıştıklarını fakat babanın olay yerinden kaçarak uzaklaştığını söyledi.

Polis, katil babanın yakalandığını ve tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

- Mısır'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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