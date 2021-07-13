Mısır'da bayramda yeni korona tedbirleri
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Mısır'da bayramda yeni korona tedbirleri

Mısır'da bayramda yeni korona tedbirleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mısır'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının gölgesinde kılınacak Kurban Bayramı namazı için yeni önlemler alındı.

Mısır'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının gölgesinde kılınacak Kurban Bayramı namazı için yeni önlemler alındı.

Mısır Vakıflar Bakanlığı, Kurban Bayramı namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar için yeni önlemler aldı. Alınan önlemler kapsamında virüsün yayılmasını önlemek için bayram namazı yalnızca büyük camilerde kılınacak, namaz kılanlara maske zorunlu olacak. Camilerde sosyal mesafe kuralı da geçerli olacak. Bakanlık, namaz kılmak isteyenlerin evlerinde abdest almaları gerektiğini vurgulayarak, temasları en aza indirmelerini istedi. Bayram için alınan kararlar kapsamında camiler bayram namazına 10 dakika kala açılacak, namaz bittiğinde cemaatin camilerde kalmalarına izin verilmeyecek. Öte yandan bayram namazına çocukların katılması da yasaklandı.

Mısır'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 283 bin 212'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 403 oldu.

-iha-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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