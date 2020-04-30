Mısır'da askeri araca bombalı saldırı

Mısır ordusu, Kuzey Sina vilayetinde zırhlı askeri bir araca yönelik bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Mısır ordusu, Kuzey Sina vilayetinde zırhlı askeri bir araca yönelik bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Ordu Sözcüsü Tamir er-Rifai tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Sina'ya bağlı Bi'r el-Abd ilçesinin güneyinde zırhlı bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Saldırıdan 10 askerin etkilendiği ifade edilen açıklamada, ölü ve yaralı sayısına dair net bilgi verilmedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Silahlı gruplar özellikle ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Refah ve Ariş kentlerinde 2014 yılından bu yana zaman zaman Mısır güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve bombalı saldırılar düzenliyor.

Mısır ordusunun Şubat 2018'de Kuzey Sina'da başlattığı operasyonlardan sonra güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırılarda azalma yaşandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA