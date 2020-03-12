Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu

Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kırsal kesimlerde şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarından ötürü bazı evler yıkıldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com