Mısır'da Aralarında Müslüman Kardeşler Yöneticilerinin de Olduğu 75 Kişiye İdam Cezası

Mısır'da 2013 yılında askeri darbenin ardından Rabia Meydanı'nda düzenlenen oturma eylemi nedeniyle 700 kişinin yargılandığı davada 75 kişi hakkında idam cezası verildi. Diğer 600'den fazla kişi ise farklı hapis cezalarına çarptırıldı.

Hakkında idam cezası verilenler arasında Müslüman Kardeşler'in önde gelen isimleri de yer alıyor.

Bu kararla birlikte, 2013 yılında askeri darbe sonrası Müslüman Kardeşler'in başkent Kahire'nin Rabia Meydanı'ndaki eylemler nedeniyle yapılan ve yaklaşık 700 kişinin cinayet ile şiddeti kışkırtmak gibi suçlarla hakim önüne çıkarıldığı toplu yargılama süreci sona erdi.

Başkent Kahire'nin güneyinde bulunan devasa Tora Cezaevi Kompleksi'nde yapılan duruşmada, Müslüman Kardeşler örgütünün bazı önemli isimleri idam cezasına çarptırıldı.



Bu isimler arasında Müslüman Kardeşler destekli Özgürlük ve Adalet Partisi'nin Başkan Yardımcısı Essam el Eryan ve Genel Sekreteri Muhammed Beltagi de yer alıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin destekçilerinden imam Saffet Higazi hakkında idam cezası verilen bir başka isim.

Müslüman Kardeşler'in ruhani rehberlerinden ve Mısır Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Bedi de müebbet hapis cezasına çarptırılan onlarca kişi arasında yer alıyor.

Yargı süreci sırasında yaşamını yitiren beş kişi hakkındaki suçlamalar da düşürüldü.

Yargılanan diğer yüzlerce kişiye de beş ile 15 yıl arasında hapis cezası verildi.



Dava neden açıldı?

Mısır'da Şubat 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından siyaseten İslamcı Müslüman Kardeşler grubu güç kazanmış ve düzenlenen seçimlerde destekledikleri Muhammed Mursi cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ancak 2012 yılı sonlarında ve 2013 yılında Mursi'nin gücünü artırmak üzere yapmak istediği bazı anayasal düzenlemeler nedeniyle çok sayıda kişi bir kez daha sokaklara dökülmüş ve günlerce süren eylemler düzenlenmişti.

Temmuz 2013'te ise ordu, Mursi'ye karşı bir darbe yaptı ve yönetime el koydu.

Darbenin ardından Müslüman Kardeşler ve destekçilerinin düzenlediği eylemlere güvenlik güçlerinin sert şekilde müdahale etti ve 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Tutuklanan yüzlerce kişi hakkında da çeşitli suçlardan dava açıldı ve bu dava bugün sonuçlandı.

Mısır hükümeti, eylemcilerin büyük bir kısmının silahlı olduğunu ve sekiz güvenlik görevlinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Müslümanlar Kardeşler ise eylemlerin barışçıl olduğunu belirtiyor ve iddiaları reddediyor.