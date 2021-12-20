Mısır'da aralarında muhalif aktivist Ala Abdulfettah'ın da bulunduğu 3 kişiye hapis cezası verildi

Mısır yargısı, 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden 2019'dan bu yana gözaltında tutulan muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah ile iki sanık hakkında hapis cezası verdi.

Devlet gazetelerinden El-Ahram'da yer alan haber de, Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin muhalif aktivist Abdulfettah'a 5 yıl, "terör örgütüne üye olmak ve yalan haber yaymak" ile suçlanan 2 kişiye ise 4'er yıl hapis cezası verdiği belirtildi.

Haber de ayrıca, tutuklu aktivist Abdulfettah'a 200 bin cuneyh (yaklaşık 13 bin dolar) para cezasına hükmedildiği kaydedildi.

Mısırlı muhalif aktivist Abdulfettah, 29 Eylül 2019'da Mısırlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından Mart 2019'da tahliye edilmişti.

Kahire Ceza Mahkemesi, Şubat 2015'te Abdulfettah'a, "Kasım 2013'te gösteri yasağını ihlal etmek" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası vermiş, Kasım 2017'de de Yargıtay söz konusu kararı onamıştı.

2013'te tutuklanıp Mart 2019'da serbest bırakılan Abdulfettah'ın, 5 yıl adli kontrol şartıyla tahliye edildiği belirtilmişti.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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