Mısır'da aralarında eski milletvekili ve iki gazetecinin de bulunduğu 6 kişiye hapis cezası verildi

Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi, "ulusal güvenliği tehdit eden yalan haberler ve ifadeler yaymak" suçlamasıyla yargılanan, aralarında eski bir milletvekili ve iki gazetecinin de bulunduğu 6 kişi hakkında hapis cezası kararı verdi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haber de, Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin "ulusal güvenliği tehdit eden yalan haberler ve ifadeler yaymak" ile suçlanan eski milletvekili Ziyad el-Alimi hakkında 5 yıl hapis cezası kararı verildiği belirtildi.

Mahkemenin, aynı suçtan yargılanan iki gazeteci olan Hişam Fuat ve Hüsam Munis hakkında 4'er yıl ve diğer 3 sanık hakkında ise 3'er yıl hapis cezasına hükmettiği kaydedildi.

Devlet gazetelerinden El-Ahram, Yüksek Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın geçtiğimiz haziran ayında mahkemeye havale edildiğini belirtmişti.

Mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski parlamenter ve avukat Alimi'nin, ülkede dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Ocak 2011'de görevini bırakmasıyla neticelenen devrim hareketinin önde gelen aktivistleri arasında yer aldığı biliniyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri

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