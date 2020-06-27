Mısır'da apartman dairesinde yangın: 2 ölü Mısır'ın başkenti Kahire'de bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Obour bölgesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında dairede yaşayan 87 ve 75 yaşındaki yaşlı çift yanarak, can verdi. Yangına 7 itfaiye aracı müdahale ederken, apartmanda yaşayanlar ise tahliye edildi. Yetkililer, yangının söndürüldüğünü açıklarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - KAHİRE

Kaynak: İHA