- Mısır'da antik roma döneminden kalma lahitler bulundu

KAHİRE - Mısır'ın Damietta şehrindeki Tel El-Deir bölgesinde yapılan kazılarda antik Roma döneminden kalma lahitler bulundu.

Mısır'ın Mısır Eski Anıtlar İdaresi'nden yapılan açıklamada, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Damietta şehrindeki Tel El-Deir bölgesinde çalışan arkeologlar, Roma döneminden kalma kırmızı kilden yapılmış lahit koleksiyonunu ortaya çıkardı. Bazı lahitlerde ağız ve burunlar belirgin yüz ifadeleri bulunurken diğer lahitlerin üzerinde oyulmuş çizgiler, bazı geometrik şekiller ve lahitlerin bazılarında mumyalanmış bazı insanların kalıntıları bulundu.

Arkeologlar ayrıca, 700'den fazla seramik kap ve farklı şekillerde tılsımların yanı sıra farklı büyüklükte böcek ve birçok farklı altın talaşı kalıntıları buldu.

Kazılarda, 3'ünün üstlerinde Dionysos ile Bacchus'un simgesi olan üzüm salkımı olan 5 adet yüzük bulundu. Buna ilaveten, Poseidon ile bağlantılı olan yunus şeklinde bir yüzüğün bulunduğu da bildirildi.

Dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Mısır, arkeolojik mirasını korumak ve ülkenin eski turizm sektörünü canlandırmak amacıyla eski antikalarının sırlarını keşfetmek için kazılara devam ediyor.

Kaynak: İHA