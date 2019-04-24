Mısır'da Anayasal Değişiklikler: Sisi 2030'a Kadar Görevde Kalabilir

Mısır'da 20-22 Nisan'da düzenlenen referandumda Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasını sağlayan anayasal değişiklikler onaylandı.

Ulusal Seçim Kurulu, anayasal değişikliklerin yüzde 88,8 oy oranıyla kabul edildiğini duyurdu. Referanduma katılım oranı yüzde 44,4'tü.

Görev süresini 4 yıldan 6 yıla çıkaran Sisi, 2024'te bir kez daha seçilmek için aday olabilecek.

Anayasal değişikliklerle ordunun siyasete müdahale etmesinin önü açıldı.

Sisi, 2010'da başlayan protestoların ardından, ülkenin demokratik seçimle başa gelen ilk devlet başkanı Muhammed Mursi'yi 2013'te deviren askeri darbeye liderlik etmişti.

Referandumda onaylanan değişikliklerle, Sisi'ye hukuk sistemi üzerinde de daha fazla söz hakkı verildi. Anayasal değişiklikler ne getiriyor?

Anayasal değişiklikte, ordunun görevleri arasında "anayasayı ve demokrasiyi korumak ve devletin temel unsurlarını, sivil yapısını, insanların kazanımlarını, bireysel haklarını ve özgürlüklerini gözetmek" de sıralanıyor.

Devlet Başkanı Sisi'nin de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na başkanlık edeceği kaydediliyor.

Sisi'ye Anayasa Mahkemesi başkanı ile cumhuriyet başsavcısını seçme yetkisi de veriliyor.

Ulusal Seçim Kurulu'nun başkanı Lashin Ibrahim, Salı günü yaptığı açıklamada, 3 gün süren referandumda 26,4 milyon oy kullanıldığını duyurdu.

831 bin oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

İbrahim, referandumu boykot çağrılarını da kınayarak, bunların "demokratik atmosferi yok etmek için karanlık ve kötücül güçlerce düzenlendiğini" savundu.



'On binlerce muhalif tutuklandı'

Devlet Başkanı Sisi, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, anayasal haklarını kullandıklarını söylediği "Büyük Mısır halkına teşekkürlerini ve saygısını" iletti ve ülkelerinin karşı karşıya olduğu sorunlar karşısındaki farkındalıklarıyla "dünyayı büyülediklerini" söyledi.

İnsan hakları savunucuları ise darbeden beri on binlerce muhalifin tutuklandığını söylüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Ortadoğu Direktör Yardımcısı Michael Page, anayasal değişikliklerin "ordunun gücünü pekiştirmek için utanmaz bir girişim olduğunu ve referandumun adil ve özgür olmayan bir ortamda geliştiği için meşru sayılamayacağını" kaydetti.

Devlet Başkanı Sisi'nin "bağımsız hukuk sistemini yok etmek ve 11 yıl daha görevde kalarak otokratik yönetimini güvenceye almak isteği, 2011'de eski Devlet Başkanı Mübarek'e karşı ayaklanmalarına yol açan baskıcı siyasi ortamı yeniden yaratmaktadır" dedi.

Referandum sırasında bazı kişilerin sandıklara ücretsiz taşındıklarına ya da oy verdikten sonra kendilerine gıda kolisi dağıtıldığına ilişkin de haberler vardı.

Kahire'nin doğusundaki yeni kentin el-Tagamu el-Khamis bölgesinde "Anayasal Değişikliklere Hayır" yazılı pankart taşıyan bir eylemcinin gözaltına alındığı da iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Basın-Yayın Kurumu Pazartesi günü, "referendum sürecinin güvenilirliğine ilişkin küresel çapta fikirbirliği olduğu" açıklamasında bulundu.

Kurum, gıda kolilelerinin devlet organları tarafından değil, bazı iş insanları ve parti yetkilileri tarafından halkı oy kullanmaya teşvik etmek için dağıtıldığını belirtti.



İstanbul'da muhalifler protesto eylemi düzenledi

Mısır'ın devrik lideri Mursi ile yakın ilişki içinde olan Ankara, darbeci lider Sisi'yi Mısır'ın meşru devlet başkanı olarak tanımıyor. İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin seviyesi de Mısır'daki darbeden sonra düşürülmüştü.

Ulusal Seçim Kurulu'nun açıklamasından önce, İstanbul'da toplanan bir grup muhalif, referandumu "düzmece" olarak tanımlayarak, seçim sonuçlarını "geçersiz" sayacaklarını kaydetmişlerdi.