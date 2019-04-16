Mısır'da Anayasa Değişikliği Karşıtı Kampanya Sitesine Engel

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önünü açacak anayasa değişikliğine karşı başlatılan "Geçersiz Kampanyası"nın internet sitesi sürekli erişim engeliyle karşı karşı kalıyor.

Yurt dışındaki Mısırlı muhaliflerin başlattığı Geçersiz Kampanyası'nın Facebook'taki sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Sisi rejiminin, anayasa değişikliğine karşı olanların imzalarının toplandığı siteyi 3 gün içinde 5 kez kapattığı belirtildi.

Buna rağmen sitenin 6'ncı kez açıldığı kaydedilen açıklamada, engellere rağmen bugüne kadar anayasa değişikliği karşıtı 250 binden fazla imza toplandığı aktarıldı.

Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi bakanlarından Amr Derrac, Devrimin Yarını Partisi Lideri Eymen Nur, sanatçı Amr Vakid'in de aralarında bulunduğu Mısırlı muhalifler, önerilen anayasa değişikliğine karşı elektronik referandum yapmak amacıyla "Geçersiz" adlı bir kampanya başlatmıştı.

Cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasını öngören anayasa değişikliği teklifinin bugün parlamentoda oylamaya sunulması bekleniyor.

Teklifte 2014 ile 2018 arası geçiş süreci olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Sisi, birinci dönem cumhurbaşkanlığına 2018'de başlamış sayılacak.

Düzenlemeye göre, birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024'te sona erecek Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030'a kadar görevde kalabilecek.

Kaynak: AA