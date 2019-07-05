Mısır'da akaryakıt ve tüp gaza zam

Mısır'da akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarına yüzde 16 ile 30 arasında değişen oranlarda zam geldi.

Mısır Petrol Bakanlığının açıklamasına göre, 80 oktan benzine yüzde 22,7 zam yapıldı. Böylece daha önce 5,50 cüneyh (1,85 TL) olan 80 oktan benzinin litre fiyatı 6,75 (2,28 TL) cüneyhe yükseldi.

Normal benzinin litre fiyatı yüzde 18,5 zamla 8 cüneyhe (2,70 TL), süper benzinin fiyatı ise yüzde 16,1 zamla 9 cüneyhe (3,04 TL) çıktı.

Motorin de yüzde 22,7 zamlandı, bir litre motorinin litre fiyatı 6,75 cüneyhe (2,28 TL) yükseldi.

Tüp gaza yüzde 30 zam

Mısır hükümeti en yüksek zammı yüzde 30'la tüp gaza yaptı. Mutfak tüpünün fiyatı 65 cüneyh (21,95 TL) oldu.

Mısır yönetimi 2019/2020 mali yılında akaryakıt ürünlerine yapılan sübvansiyonları 52,90 milyar cüneyhe (17,86 milyar TL) çekerek yüzde 40,5 oranında azaltmayı planlıyor. Hükümet 2018/2019 mali yılında sübvansiyonları 89 milyar cüneyh (30 milyar TL) olarak hesaplamıştı.

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek döneminde akaryakıt, elektrik ve doğal gaz gibi farklı kalemler devlet tarafından destekleniyordu. Abdulfettah es-Sisi'nin 2014'te cumhurbaşkanı olmasının ardından sübvansiyonlar azaltılmaya başlandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ağustos 2016'da Mısır hükümetinin 12 milyar dolarlık kredi talebine onay vermiş, karşılığında da vergilerin artırılmasını, sübvansiyonların ise azaltılmasını şart koşmuştu.

Kaynak: AA