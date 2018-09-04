Mısır'da ABD Büyükelçiliği'ne Saldırı

– Mısır başkenti Kahire'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi.

Mısır güvenlik güçlerinin açıklamasına göre, ABD Büyükelçiliği'ne patlayıcı bir madde atan saldırgan tutuklanırken, saldırı sonucunda zarar gören olmadı. Mısır ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu açıklamalar yer aldı:

"Kahire'de Simon Bolivar Caddesi'ndeki saldırının farkındayız. Bütün vatandaşların bölgeden uzak durmalarını ve gelişmeler için yerel haber kaynaklarını takip etmelerini rica ediyoruz." (Fotoğraflı) - İstanbul