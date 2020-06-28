Mısır'da 88 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 88 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
28.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:47
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 88 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 88 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 708'ye yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, 1168 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 63 bin 923'e çıktığı kaydedildi.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 17 bin 140 olarak açıkladı.
Kaynak: AA