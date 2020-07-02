Mısır'da 81 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Mısır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti.
02.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:23
Mısır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 34'e ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, 1503 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 69 bin 814'e çıktığı kaydedildi.
Bakanlık ayrıca, 421 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 18 bin 881 olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA