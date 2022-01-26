Mısır'da 53. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı başladı - Haberler
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Mısır'da 53. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı başladı

Mısır'da 53. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı başladı

Mısır'da bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kahire Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Mısır'da bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kahire Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentteki fuara 51 ülkeden 1061 yayınevi katılıyor.

"Mısır'ın kimliği... Kültür ve gelecek sorunu" temasıyla düzenlenen fuarın bu seneki şeref konuğu ülkesi ise Yunanistan.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Kültür Bakanı İnas Abduddaim, Cezayirli mevkidaşı Vefa Şelal, Yunanistan'ın Kahire Büyükelçisi Nicholas Garelidis ile diğer yetkililer ve davetlilerin katılımıyla açılan 53. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, 7 Şubat'a kadar devam edecek.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

Yunanistan, Kahire, Kitap, Mısır, Güncel, Haber

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