Mısır'da 5 siyasi muhalifin hapis cezaları bozuldu

24.10.2019 18:34

Mısır'da "yargıya hakaret" davasında yargılanan 5 siyasi muhalifin aldığı üçer yıllık hapis cezaları bozuldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kahire Ceza Mahkemesi, aralarında avukat Muntasır ez-Zeyad ve gazeteci Abdulhalim Kandil'in de bulunduğu 5 siyasi muhalif hakkında verilen üçer yıl hapis cezalarına yapılan itirazları kabul etti.

Sanıklardan Zeyad, eski milletvekilleri Muhammed Munib, Muhammed el-Amde ve Hamdi el-Fehrani'ye bin 800'er dolar para cezası veren mahkeme, cumhurbaşkanlığı genel af listesine alınan gazeteci Abdulhalim Kandil'e yönelik suçlamaları da düşürdü.

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de "yargıya hakaret" davasında yargılananlar arasındaydı.

Eski Parlamento Başkanı Saad el-Katatni, Vasat Partisi Başkan Yardımcısı İsam Sultan, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed el-Biltaci, eski yargıç Mahmud el-Hudayri de yine bu davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA