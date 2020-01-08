Mısır'da 5'li Libya toplantısında Türkiye'ye aşırılık yanlılarına destek verme suçlaması
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Mısır'da 5'li Libya toplantısında Türkiye'ye aşırılık yanlılarına destek verme suçlaması

Mısır, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlarının katılımı ile Kahire'de düzenlenen Libya toplantısı sona erdi.

08.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:51
Mısır'da 5'li Libya toplantısında Türkiye'ye aşırılık yanlılarına destek verme suçlaması

Mısır, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlarının katılımı ile 'de düzenlenen toplantısı sona erdi.


Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, buradaki konuşmasında, "Türkiye'nin Libya'da aşırılık yanlılarına destek vermeye devam ettiğini" iddia ederek, uluslararası toplumun Libya'da fikir birliği oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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