Mısır'da 40 Mumya Bulundu
- Mısır'da 40 mumya bulunduKAHİRE - Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Minye şehrinde 3 antik mezarda 40 mumyanın bulunduğunu açıkladı.
- Mısır'da 40 mumya bulundu
KAHİRE - Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Minye şehrinde 3 antik mezarda 40 mumyanın bulunduğunu açıkladı.
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında, Minye şehrindeki Tuna el-Gebel nekropolisinde 3 tarihi mezarın içinde 40 mumyanın bulunduğunu duyurdu. Mumyaların büyük bir kısmının birbiriyle bağlantılı iki mezarlıkta bulunduğu, üçüncü mezarlıkta ise mumyaların yanı sıra çanak çömlek ve 2 tahta tabut olduğu belirtildi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 3 mezarla birlikte derinliği 9 metreyi bulan bir kuyu da tespit edildiği belirtildi.
Mezarların bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA