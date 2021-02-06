Mısır'da 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mısır'da 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri serbest bırakıldı

06.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:21
Mısır'da 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri serbest bırakıldı

Mısır'da yaklaşık 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin'in serbest bırakıldığı belirtildi.

Mısır'da yaklaşık 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin'in serbest bırakıldığı belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan yapılan açıklamada, gazeteci Hüseyin'in serbest kaldığı ifade edildi.

Mısır makamlarından ya da Hüseyin'in ailesinden henüz açıklama yapılmadı.

Mısır medyasında 5 Şubat'ta yer alan haberlerde, Kahire Ceza Mahkemesi'nin, hakkında hapis kararı olmadan 2016 sonundan bu yana cezaevinde tutulan Mısırlı gazeteci Hüseyin'in tahliyesine hükmettiği duyurulmuştu.

Güvenlik güçleri Mısırlı gazeteci Hüseyin'i, Aralık 2016'da ailesini ziyaret için geldiği Kahire'den Katar'a dönerken havaalanında gözaltına almıştı.

Savcılık Hüseyin'e, "yasaklı bir örgüte üye olmak, yalan haber yapmak ve Mısır'da istikrarı bozma girişiminde bulunmak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Mısır ile Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik adımlar, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan uzlaşı çerçevesinde atılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Çiğdem Karaaslan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Didem Kınalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir Körfez Kocaeli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır'da 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 21:23:31. #1.15#
title