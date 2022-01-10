Mısır'da 4. Dünya Gençlik Forumu başladı

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 4 gün sürecek olan 4. Dünya Gençlik Forumu, 196 ülkenin katılımıyla başladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, forum kapsamında ilk olarak "Kovid-19 salgını, insanlığa uyarı ve yeni bir umut" başlıklı bir oturum düzenlendi.

Forumda insan hakları, iklim değişikliği, enerjinin geleceği, doğa, uzaktan eğitim ve Kovid-19 sonrası muhtemel olumsuz etkiler gibi konuların görüşüleceği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de hazır bulunacağı foruma katılmak üzere Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın da Şarm eş-Şeyh kentine geldikleri aktarıldı.

Katılım listesinde Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ve Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü ve Arap Grubu Temsilcisi Mahmud Muhyiddin gibi önemli isimlerin de yer aldığı kaydedildi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen forumun ilki 2017 yılında gerçekleştirilmişti. Mısır'da her yıl düzenlenen Dünya Gençlik Forumu, 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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