Mısır'da 4 araç yandı: 17 ölü, 32 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 17 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama oldu.

Araçların patlama nedeniyle yandığı olayda 17 kişi öldü, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 32 kişi yaralandı.

Kaynak: AA