Mısır'da 4 araç yandı: 16 ölü, 21 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 21'i yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama oldu.

Araçların patlama nedeniyle yandığı olayda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 16 kişi öldü, 21'i yaralandı.

Kaynak: AA