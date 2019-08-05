Mısır'da 4 araç çarpıştı: 16 ölü, 21 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 aracın çarpışması sonucu oluşan patlama ve ardından çıkan yangında 16 kişi öldü, 21'i yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama oldu. Euronews.com'da Görüntüle