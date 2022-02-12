Mısır'da 32.Uluslararası İslam İşleri Yüksek Konseyi Konferansı başladı

Mısır'ın başkenti Kahire'de 32. Uluslararası İslam İşleri Yüksek Konseyi Konferansı başladı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, 32. Uluslararası İslam İşleri Yüksek Konseyi Konferansı, "Vatandaşlık Sözleşmesi, toplumsal ve küresel barışın sağlanmasına etkisi" başlığıyla Mısır Cumhurbaşkanlığı gözetiminde başkent Kahire'de düzenleniyor.

Ahram gazetesinin haberine göre, konferansta konuşan Mısır Vakıflar Bakanı Muhammed Muhtar Cuma, "Toplumsal ve küresel barışın sağlanması, İslam'ın temellerindendir ve meşru, insani ve ulusal bir taleptir." ifadesini kullandı.

İki gün sürecek konferansa, 40'dan fazla ülkenin vakıflar bakanı katılıyor.