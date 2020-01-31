Mısır'da 3 bin yıllık mezarlar bulundu
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Mısır'da 3 bin yıllık mezarlar bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'de rahiplere ait olduğu belirtilen 3 bin yıllık 16 adet mezarlıkta 20 lahit ve çok sayıda eser bulundu.

31.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:52
Mısır'da 3 bin yıllık mezarlar bulundu

Mısır'ın başkenti 'de rahiplere ait olduğu belirtilen 3 bin yıllık 16 adet mezarlıkta 20 lahit ve çok sayıda eser bulundu.
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de 16 adet mezarlıkta 20 adet lahitin çıkarıldığını belirtti. 3 bin yıllık lahitlerin üzerinde hiyeroglif şekiller bulunuyor. Lahitlerin birinde gök tanrısı olarak bilinen Horus'a ait hiyerogrif bulunduğu aktarıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

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: Mısır'da 3 bin yıllık mezarlar bulundu
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