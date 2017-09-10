Mısır'da 3 Bin 500 Yıllık Mezar Keşfedildi

Mısır'da yapılan kazılarda 3 bin 500 yıl öncesinden kalma mumyalar ve mücevher keşfedildi.



Arkeologlar, mezarda bulunan mumyaların kraliyet için çalışan, dönemin ünlü kuyumcusu Amenemhat ile eşi ve iki çocuğuna ait olduğu kanısında.



Nil nehri yakınlarında, El Uksur kentinde yapılan kazılarda ayrıca kuyumcunun heykeli ile farklı boyutlarda tahta objelere, maskelere ve takılara ulaşıldı.



Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, mezarın M.Ö. XV. yüzyıldaki XVIII. hanedandan, Yeni Krallık döneminden kalma olduğunu açıkladı.



Kazı çalışmaları henüz tamamlanmadı, bölgede daha fazla tarihi eser ve mezar bulunduğu sanılıyor.



Mısırlı yetkililer bu son keşfin, durgun bir süreçten geçen turizm sektörünü canlandırmasını umut ediyor.



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Tags: Mısır Araştırma Kahire Arkeoloji Tarih Gepost: 10 september 2017