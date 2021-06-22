Mısır'da 24 saat içinde ikinci tren kazası: 8 yaralı

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde meydan gelen tren kazasında 8 kişi yaralandı.

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde meydan gelen tren kazasında 8 kişi yaralandı.

Mısır Demiryolları İdaresinden yapılan açıklamada, İskenderiye kentinde hareket eden bir yolcu treni ile arkasından gelen bir başka tren lokomotifinin çarpıştığı belirtildi.

Arkadan gelen lokomotifin, önden giden yolcu treninin son kompartımanına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 yolcunun bölgedeki hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada, kazadan dolayı tren seferlerinde aksama yaşanmadığı aktarıldı.

Dün akşama saatlerinde ise Kahire'nin güneyindeki Hilvan kenti yakınlarında meydana gelen bir başka tren kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde 26 Mart'ta yaşanan tren kazasında 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız