Mısır'da 21 silahlı militan öldürüldü
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Mısır'da 21 silahlı militan öldürüldü

Mısır İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda çıkan çatışmada, 21 silahlı militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Mısır'da 21 silahlı militan öldürüldü
23.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:23

Mısır İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda çıkan çatışmada, 21 silahlı militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin Kuzey Sina vilayetinin Bi'r el-Abd şehrindeki bir ev ve bir çiftlik evinde saklanan ve Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan grupları hedef alması sonucu çatışma çıktı.

Çatışmalarda 21 silahlı militanın öldürüldüğü belirtilen açıklamada güvenlik güçlerinden iki subayın da yaralandığı kaydedildi.

Mısır'ın Sina Yarımadası başta olmak üzere farklı bölgelerinde güvenlik güçlerine karşı silahlı terör eylemleri düzenleniyor. Eylemleri genelde 2014 yılında DEAŞ'a bağlanarak adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü üstleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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