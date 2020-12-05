Mısır'da 20 sivil toplum kuruluşuna yönelik "mal varlığına el koyma kararı" bozuldu
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Mısır'da 20 sivil toplum kuruluşuna yönelik "mal varlığına el koyma kararı" bozuldu

05.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:42
Mısır'da 20 sivil toplum kuruluşuna yönelik

Mısır'da, 20 sivil toplum kuruluşu ile üyeleri hakkında "mal varlığına el koyma ve seyahat yasağı" kararının iptaline karar verildi.

Mısır'da, 20 sivil toplum kuruluşu ile üyeleri hakkında "mal varlığına el koyma ve seyahat yasağı" kararının iptaline karar verildi.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, Kahire İstinaf Mahkemesi Savcısı Ali Muhtar, 20 kuruluş hakkında yaklaşık 10 aydır yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve bu kuruluşlar ile üyeleri hakkında "mal varlığına el koyma ve seyahat yasağı kararının" iptaline karar verildiğini belirtti.

Söz konusu kuruluşlar hakkında, yabancı finansman almalarıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü kaydeden Muhtar, sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilemez bir parçası olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili bağımsız yargı kaynaklarından açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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