Mısır'da 2 mumyanın lahiti açıldı

Mısır'da 2 mumyanın lahiti açıldı

Mısır'da restorasyon amacıyla arkeologlar tarafından 2 mumyaya ait lahitler açılıp incelemeler yapıldı.

21.09.2019 23:33
Mısır'da 2 mumyanın lahiti açıldı

Mısır'da restorasyon amacıyla arkeologlar tarafından 2 mumyaya ait lahitler açılıp incelemeler yapıldı.


Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Ulusal Medeniyet Müzesi'nde bulunan 2 mumyanın lahiti restorasyon amacıyla açıldı. Mısır Antik Eserler Bakanı Khaled al-Anany da gözlem yapmak amacıyla restorasyon çalışmalarına katıldı. Mumyaların açılış anı ise basının yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et