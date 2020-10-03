Mısır'da 2 bin 500 yıllık 59 tabut bulundu
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Mısır'da 2 bin 500 yıllık 59 tabut bulundu

03.10.2020 22:31 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:34
Mısır'da 2 bin 500 yıllık 59 tabut bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, ülkede 2 bin 500 yıllık 59 tabut bulunduğu açıkladı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, ülkede 2 bin 500 yıllık 59 tabut bulunduğu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında, derinlikleri 10 ila 12 metre arasında değişen 3 gömütte renkli 59 ahşap tabut bulunduğu duyuruldu.

Söz konusu keşfin kamuoyuna duyurulması için sit alanında düzenlenen basın toplantısına Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani'nin yanı sıra 60 büyükelçi ile 200'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu katıldı.

Basın toplantısında Anani, iyi korunmuş vaziyetteki tabutların üzerinde yapılan ilk incelemeler sonucu, milattan önce 6. ve 7. yüzyıllarda hüküm süren 26. firavun hanedanlığı dönemine ait olduklarının ortaya çıktığını söyledi.

Anani, tabutların bulunduğu keşif kapsamında ayrıca onlarca bronz heykel bulunduğunu kaydetti.

Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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