Mısır'da 18 kral ve 4 kraliçenin mumyası kortej eşliğinde müzeye taşındı
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Mısır'da 18 kral ve 4 kraliçenin mumyası kortej eşliğinde müzeye taşındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Mısır'da 18 kral ve 4 kraliçenin mumyası kortej eşliğinde müzeye taşındı

Mısır'da 22 firavunun mumyaları Kahire caddelerinden kortej eşliğinde yeni müzeye taşındı.

Mısır'da 22 mumyanın kortejle taşındığı 'Altın Yolculuk' başladı
Mısır'da 22 mumyanın kortejle taşındığı 'Altın Yolculuk' başladı

Mısır'da 22 firavunun mumyaları Kahire caddelerinden kortej eşliğinde yeni müzeye taşındı.

Mısır'da 22 firavunun mumyaları akşam saatlerinde başkent Kahire caddelerinden kortejle geçirilerek Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'ne taşındı. Görkemli bir tören eşliğinde gerçekleştirilen nakil işlemine birçok Mısırlı'nın yanı sıra online olarak dünyanın birçok ülkesinden kişi yoğun ilgi gösterdi. Dünya basınında yaklaşık 400 televizyonun canlı olarak yayınladığı 'Firavunların Altın Geçidi' adı verilen törende 18 kral ve 4 kraliçe eski Mısır geleneklerine göre dizayn edilmiş, ayrı araçlarda 5 kilometre boyunca taşındı. Yüzyıllardır bulundukları yerden alınan Mumyalar, ülkenin başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nden şehrin güneyindeki 'Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde ziyaretçilere sergilenmeye başlanacağı ifade edildi.

NAKİL İŞLEMİ 40 DAKİKA SÜRDÜÖte yandan, mumyası taşınan tarihi kral ve kraliçeler arasında Ramses II, Ramses IX, Seqenenre Taa II ve Hatshepsu yer aldı. Mumyalar, sarsıntı emicilerin bulunduğu altın renkli koruyucularla taşınırken, nakil işlemi yaklaşık 40 dakika sürdü. Müzenin yarından itibaren halka ziyarete açılacağı ifade edildi."HAYRANLIK UYANDIRAN BİR TÖREN"

Geçit töreni sırasında törenin önemine değinen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, "Bu tören hayranlık uyandıran bir tören. Tarihin derinliklerine kadar uzanan bu eşsiz medeniyetin üzerinde değerlerine sahip çıkan Mısır halkının büyüklüğünün kanıtı olacaktır. Tüm Mısırlıları bu tarihi güne tanık olmaya ve bu eşsiz anın ruhundan ilham almaya davet ediyorum." İfadelerine yer verdi.


Mısır'da 18 kral ve 4 kraliçenin mumyası kortej eşliğinde müzeye taşındı
Mısır'da 18 kral ve 4 kraliçenin mumyası kortej eşliğinde müzeye taşındı
Mısır'da 18 kral ve 4 kraliçenin mumyası kortej eşliğinde müzeye taşındı
Mısır'da 18 kral ve 4 kraliçenin mumyası kortej eşliğinde müzeye taşındı
Mısır'da 18 kral ve 4 kraliçenin mumyası kortej eşliğinde müzeye taşındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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