Mısır'da 16 Işid'li Terörist Öldürüldü

– Mısır İçişleri Bakanlığı IŞİD'li 16 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.



Mısır yayın organlarında çıkan haberlere göre Cuma günü IŞİD'in Sina Yarımadası'nda askeri kontrol noktasına düzenlediği intihar saldırısında 23 askerin öldürülmesinin ardından operasyonları arttıran güvenlik güçleri, İsmailiye kentinde IŞİD kampına düzenlenen operasyonda 14 IŞİD'li teröristi öldürdü.



Gize'de çıkan bir başka çatışmada ise 2 IŞİD'li terörist öldürüldü.



Diğer yandan devlet televizyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 16 teröristin öldürüldüğünü açıklamasından bir kaç saat sonra Sina'nın kuzeyinde yer alan El-Arish kentinde kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıda iki polis memurunun öldüğünü, dokuz güvenlik görevlisinin de yaralandığını açıkladı.



Mısır ordusunun 2013 yılında Muhammed Mursi'yi iktidardan düşürmesinden sonra ülkede IŞİD'in düzenlediği saldırılarda yüzlerce polis ve asker öldürüldü. - Stockholm