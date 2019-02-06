Mısır'da 16 İhvan Mensubu Müebbet Hapse Çarptırıldı

Mısır'da kamu oyunda "Roket hücresi" olarak bilinen davada Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 16 sanık hakkında verilen müebbet (25 yıl) Yargıtay tarafından onandı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu davada sanıkların itirazlarını değerlendiren Yargıtay, 16 İhvan mensubuna verilen müebbet ve 6 sanığa verilen 3'er yıllık hapis cezasını onadı.

Kararın nihai olduğu ifade edildi.

Söz konusu davada İhvan mensupları, kamu kuruluşları, devlet televizyonu ve radyosunu hedef almak için roket imal etmekle suçlanmıştı.

Kaynak: AA