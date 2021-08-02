Mısır Cumhurbaşkanlığı: Mısır ile Cezayir, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e "tam destek" konusunda anlaştı
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Mısır Cumhurbaşkanlığı: Mısır ile Cezayir, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e "tam destek" konusunda anlaştı

Mısır Cumhurbaşkanlığı: Mısır ile Cezayir, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'tam destek' konusunda anlaştı
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Mısır ile Cezayir'in, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e "tam destek vermek" ve "ülkede istikrarın sağlaması için her türlü desteğin verilmesi" konusunda uzlaştığı belirtildi.

Mısır ile Cezayir'in, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e "tam destek vermek" ve "ülkede istikrarın sağlaması için her türlü desteğin verilmesi" konusunda uzlaştığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Afrika turu kapsamında başkent Kahire'ye gelen Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede, "Tunus Cumhurbaşkanı Said'e tam destek verilmesi, ülkenin güvenlik ve potansiyelini koruyarak halkın seçim ve iradesinin uygulanmasını sağlayacak her şeye destek verilmesi" konusunda uzlaşıya varıldığı, ayrıca Nil Nehri'nin ana kolu Mavi Nil üzerindeki Hedasi Barajı'na ilişkin son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Libya konusunun da ele alındığı görüşmede, tarafların Libya devlet kurumlarını destekleyerek, halkın iradesini aktif hale getirmek amacıyla Cezayir ile Mısır arasındaki koordinasyonu güçlendirmenin önemi konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlamak, ülkenin birlik ve egemenliğini korumak için Birleşmiş Milletler ve uluslararası kararların uygulanması yoluyla mevcut çabaları desteklemenin önemine vurgu yapılan açıklamada, bu kapsamda Libya'da seçimlerin zamanında yapılması ve paralı askerlerin ülkeden çıkarılması gerektiği kaydedildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Tunus konusuna değinilmedi

Öte yandan, Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lamamra ile Sisi'nin ortak Arap eylemini aktif hale getirmenin yanı sıra Filistin meselesini ve Libya'daki durumu ele aldığı ifade edildi. Açıklamada, Tunus konusuna değinilmedi.

Açıklamada, görüşmede Libya'daki tarafların attığı cesaret verici adımlardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği, seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmesine yönelik siyasi sürecin uygulanmasında yetkilileri destekleme taahhütlerinin yinelendiği kaydedildi.

İki ülkenin, yakın zamanda Cezayir'de yapılacak bakanlar toplantısı vesilesiyle Libya'ya sınırı olan tüm ülkelerle çabalarını birleştireceği, Libya'daki uzlaşı sürecine verilen desteği koordine etmeye yönelik tedbirlerin alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Lamamra'nın, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un mektubunu Sisi'ye ilettiği bildirilen açıklamada, Cezayir ve Mısır'ın, Cezayir'de yapılacak Arap zirvesinin başarılı olması amacıyla siyasi şartları birleştirmek için beraber çalışma taahhüdünde bulundukları ifade edildi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Arap ülkelerindeki siyasi durum ve güvenlik durumu, bölgenin istikrarını etkileyen krizler ile çatışmaları çözme çabaları ele alındı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıklamıştı.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahalede bulunmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ifade ederek, bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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