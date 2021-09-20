Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yemen'deki krizin çözümüne yönelik çalışmaları desteklediklerini açıkladı - Haberler
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yemen'deki krizin çözümüne yönelik çalışmaları desteklediklerini açıkladı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yemen'deki krizin çözümüne yönelik çalışmaları desteklediklerini açıkladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yemen'de siyasi çözüme varılması için yürütülen çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yemen'de siyasi çözüme varılması için yürütülen çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de Yemen Savunma Bakanı Muhammed el-Makdeşi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'de siyasi çözüme varılması için yürütülen çalışmaları desteklediklerini kaydeden Sisi, çözümün, istikrar ve ülkenin toprak bütünlüğü ile Yemen halkının taleplerini karşılaması ve dış müdahaleleri sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Yemen Savunma Bakanı Makdeşi ise Mısır ile ülkesi arasında askeri ve güvenlik başta olmak üzere farklı alanlardaki güçlü ilişkilere dikkati çekti.

Makdeşi, Mısır'ın, Yemen'deki savaşın ve insani krizin sona erdirilmesi için yürütülen siyasi çalışmalara destek vermesini istediklerini ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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