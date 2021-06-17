Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Malezya Başbakanı Yasin ikili ilişkileri görüştü
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Malezya Başbakanı Yasin ikili ilişkileri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Malezya Başbakanı Yasin ikili ilişkileri görüştü
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi ile Yasin'in, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meseleleri değerlendirdiği aktarıldı.

Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ve Gazze'nin yeniden imarı konularının da masaya yatırıldığı bilgisi verilen açıklamada, tarafların ilerleyen süreçte karşılıklı üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmesi ve iki ülke arasında koordinasyonun yoğunlaştırılması hususunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Açıklamada, Yasin'in Mısır'la özellikle eğitim, ticaret, sanayi ve ekonomi alanında ikili iş birliğini geliştirme yönündeki arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

Sisi'nin de Malezya ile mevcut ilişkilerden övgüyle söz ederek özellikle sanayi ve ticaret alanında yeni ufukların açılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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