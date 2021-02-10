Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ikili ilişkileri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, başkent Kahire'de Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Mısır'ın Arap halklarının içinden geçtiği sıkıntılara karşı verdiği desteğin görüşüldüğü bildirildi.

Sisi, Irak Cumhurbaşkanı Salih'i "kardeş" olarak nitelediği konuşmasında, Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakan Mustafa el- Kazımi'ye şükran ve selamlarını iletti.

Mısır ve Irak halkları arasında kardeşlik, ortak tarih ve kader bağlarının olduğunu vurgulayan Hüseyin ise görüşmede, "Mısır'ın Irak ile ikili ilişkilerin bütün alanlarda daha da güçlenmesi arzusunda olduğunu" dile getirdi.

Iraklı Bakanın, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in mektubunu Sisi'ye teslim ettiği belirtildi ancak mektubun içeriği hakkında detaylara yer verilmedi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin Kahire'ye son ziyaretini 12 Ekim 2020'de gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık