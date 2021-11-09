Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile "ikili iş birliğini" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İttihadiye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, turizm, ekonomi ve karşılıklı ticaret alanlarında iş birliğinin artırılması konularının ele alındığı bildirildi.

Sisi ve Prens Hüseyin'in bölgedeki son gelişmeleri de değerlendirdiği kaydedilen görüşmede, Filistin ve İsrail arasındaki gerilime uluslararası hukuk doğrultusunda adil ve kapsamlı bir çözüm sağlanması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Sisi ve Prens Hüseyin'in başta Libya ve Suriye olmak üzere Arap ülkelerinin içinde bulundukları krizlerin çözümü konusunda ülkelerin egemenlik ve birliğine saygı çerçevesinde fikir alışverişi yaptığı aktarıldı.

Görüşmede Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile iki ülkeden bazı üst düzey yetkililer de hazır bulundu.